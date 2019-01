DAX-Analyse am Morgen: Blue Chips auf Richtungssuche

In London traf sich das britische Unterhaus zur nächsten BREXIT-Debatte, und hierzulande gingen die Blue Chips in Deckung - wobei auch die Negativ-Performance vom DAX-Schwergewicht SAP (-2,76%) und die überraschend stark gesunkene US-Verbraucherstimmung auf den Kursen lastete. Immerhin reichte es in der Spitze für einen Ausflug auf 11.276 Zähler und am Ende für ein Mini-Plus von 0,1%, womit die charttechnische Ausgangslage vor dem heutigen Mittwoch unverändert bleibt:

Auf der Oberseite deckeln weiterhin die 11.300er-Marke zusammen mit der oberen Kante des Gaps vom 05. Dezember bei 11.330 den Kursverlauf; erst nach einem Break (wichtig: hier gilt wie immer der Schlusskurs!) wäre der Weg frei bis an die Mehrfach-Hürde bei 11.400 Zählern, wo neben der markanten Volumenkante auch die April-Trendgerade die Notierungen zunächst ausbremsen dürfte.

