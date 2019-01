Kursgewinne der US-Technologieaktien helfen dem deutschen Markt heute auch nicht weiter. Dabei beginnt bald die Erntezeit für Aktionäre.

Der Dax ist mit einem leichten Minus in den Handel gestartet. Die Frankfurter lag zu Eröffnung bei 11.180 Punkten - ein Minus von 0,3 Prozent. Gestern ging der deutsche Leitindex mit einem kleinen Plus in Höhe von 0,1 Prozent bei 11.219 Zählern aus dem Handel.

Obwohl der Dax sich seit Freitag vergangener Woche seitwärts bewegt, der Jahresauftakt ist dennoch fulminant. Der deutsche Leitindex liegt seit Jahresanfang 6,2 Prozent im Plus.

Die entscheidenden Themen an der Börse sind Nachrichten aus den USA. Zum einen die gestrigen Quartalszahlen der US-Technologiefirmen Ebay und Apple, die beide den Markt stützen. Zwar ist der Umsatz von Apple ist wegen schwächerer iPhone-Verkäufe vor allem in China zurückgegangen. Da andere Geschäftsbereiche aber für Gewinne sorgten, reagierten die Anleger erleichtert. Der Gewinn je Aktie legte hingegen um 7,5 Prozent auf 4,18 Dollar zu. Die Aktie steigt am deutschen Markt um 4,3 Prozent.

Gute Nachrichten brachte Ebay: Die Online-Handelsplattform hat im Weihnachts-Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz übertroffen. Unter dem Strich habe im vierten Quartal ein Ergebnis von 763 Millionen Dollar gestanden - nach einem Verlust von 2,6 Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum. Im nachbörslichen US-Handel legten die Ebay-Aktien um vier Prozent zu, am deutschen Markt lag das Plus anfangs bei 0,8 Prozent.

Und heute tagten in den USA die Notenbanker. Eine Zinserhöhung gilt unter Börsianern als ausgeschlossen. Umso aufmerksamer werden sie am Abend die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf die Goldwaage legen. Sie erhoffen sich eine Bestätigung ihrer Einschätzung, dass 2019 keine weiteren Zinserhöhungen kommen.

Bei den üblichen Themen Brexit und Handelskonflikt gibt es Neuigkeiten. Es soll ...

