Am deutschen Aktienmarkt deutet sich vorbörslich ein weiterer ruhiger Handelstag an. Dabei gibt es einiges zu verarbeiten. Der Brexit spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Dazu kommen jede Menge Quartalszahlen.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Siemens, SAP, Infineon und Dialog Semiconductor. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.