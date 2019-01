Nach unten korrigierte Prognosen - etwa in Deutschland - lassen in Europa eine bis auf weiteres expansive geldpolitische Ausrichtung der EZB erwarten. Verzinsliche Alternativen bleiben somit kaum attraktiv, Finanzierungen für Unternehmen günstig. Zudem wächst im laufenden Handelskrieg zwischen USA und China die Hoffnung auf konkrete Fortschritte in den Verhandlungen.

