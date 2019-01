Die Hoffnung auf eine Erholung der Preise für das Schaumstoffvorprodukt MDI hat die Aktien des Spezialchemiekonzerns Covestro am Mittwoch kräftig angetrieben. Sie stiegen an der Spitze des Dax um 6,28 Prozent auf 49,40 Euro. Dem Analysten Isha Sharma des Investmenthauses Mainfirst zufolge hob der chinesische Covestro-Konkurrent Wanhua die MDI-Preise für Februar erstmals seit 8 Monaten an.

Sharma wertet das besonders positiv, da mit einer anziehenden Nachfrage und damit steigenden Preisen eigentlich erst nach dem chinesischen Neujahrsfest Anfang Februar zu rechnen gewesen sei.

Preissorgen hatten den Covestro-Aktien in den letzten Monaten stark zugesetzt. Auf eine Rally bis auf fast 96 Euro vor rund einem Jahr folgte ein Kursrutsch bis auf gut 41 Euro Ende 2018. Zuletzt stabilisierte sich der Kurs der Papiere dann.

Mit dem Kurssprung vom Mittwoch schafften es die Aktien nun auch wieder über die viel beachtete 50-Tage-Linie. Sie gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend. Ein Ausbruch darüber kann Aktien zusätzlichen Schwung verleihen./mis/ag/jha/

