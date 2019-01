Der Schweizer Pharmazulieferer Lonza Group AG (ISIN: CH0013841017) wird unverändert eine Dividende von 2,75 Franken (ca. 2,42 Euro) je Aktie ausschütten, wie Lonza am Mittwoch mitteilte. Beim aktuellen Kursniveau von 231,90 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,04 Prozent. Die Generalversammlung findet am 18. April 2019 in Basel statt. Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2018 um 21,9 Prozent auf 5,54 ...

