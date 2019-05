Dermapharm scheint verstärkt das Interesse von Investoren zu wecken. Kein Wunder, denn das Geschäftsjahr 2018 verlief planmäßig. Dafür sollen Aktionäre in den Genuss einer Dividende von 0,77 Euro kommen. Darüber hinaus peilt Dermapharm weiteres Wachstum an. Am Standort in Brehna fährt das Unternehmen die Kapazitäten hoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...