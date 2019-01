Siemens-Discount-Calls mit 90%-Chance in 5 Monaten

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) reagierte im frühen Handel des 30.1.19 wegen des um 6 Prozent gefallenen operativen Ergebnisses im Vorquartal mit einem Kursrückgang von nahezu 2 Prozent. Die mit einem Volumen von 137 Milliarden so prall wie nie gefüllten Auftragsbücher und die Bestätigung der Ziele für das laufende Jahr sollten allerdings als solide Unterstützung für den zukünftigen Kursverlauf der Siemens-Aktie fungieren.

Für Anleger, die der Siemens-Aktie in den nächsten Monaten zwar keinen sehr starken Kursanstieg, aber zumindest eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein.

Discount-Call mit Cap bei 95 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Cap bei 95 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.6.19, ISIN: DE000HX48QZ4, wurde beim Aktienkurs von 99,42 Euro mit 3,30 - 3,33 Euro gehandelt. Wenn die Siemens-Aktie am 19.6.19 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (95 Cap - 90 Basispreis), im konkreten Fall mit 5 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in fünf Monaten die Chance auf einen Ertrag von 50 Prozent (=125 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie auf oder oberhalb von 95 Euro notiert. Befindet sich der Aktienkurs am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem angenommenen Aktienkurs von 93,33 Euro wird der Schein mit seinem aktuellen Kaufpreis von 3,33 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 90 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 100 Euro

Für Anleger mit einer etwas optimistischeren Markterwartung für die Siemens-Aktie könnte der BNP-Discount-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Cap bei 100 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.6.19, ISIN: DE000PP228Y2, interessant sein. Beim Aktienkurs von 99,42 Euro wurde der Discount-Call mit 2,58 - 2,63 Euro taxiert.

Notiert die Siemens-Aktie am Bewertungstag oberhalb von 100 Euro, dann wird auch die Rückzahlung dieses Scheines mit dem Höchstbetrag von 5 Euro erfolgen, was einem Gewinn in Höhe von 90 Prozent entsprechen wird. Dieser Schein wird wertlos verfallen, wenn sich der Kurs der Siemens-Aktie am 21.6.19 auf oder unterhalb von 95 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de