Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben zum Jahresende deutlich an Wert verloren, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Unter dem Strich sei der MSCI World-Index im Dezember in lokaler Währung um 8,0 Prozent gefallen. Die Märkte seien von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren verunsichert worden. So hätten die Börsen mit Verkäufen auf die Zinserhöhung um 25 Basispunkte und die daran anschließenden Äußerungen der US-Notenbank FED reagiert. Zudem hätten aufkommende Konjunktursorgen auf der Kapitalmarktstimmung gelastet. Rohstoffe hätten ihre Talfahrt in diesem Umfeld fortgesetzt. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar habe der Gesamtmarkt 1,5 Prozent an Wert verloren. Große Einbußen habe abermals der Energiesektor hinnehmen müssen, der über sieben Prozent an Wert verloren habe. Die Konjunktursorgen hätten weltweit derart schwer gewogen, dass auch Zweifel an der Öl-Nachfrage aufgekommen seien. Allein im Dezember habe Brent einen Rückgang von rund zwölf Prozent hinnehmen müssen. ...

