Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat heute einen Großauftrag über standardisierte Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Trolleybusse bekanntgegeben. Der neu entwickelte Standardcontainer ermöglicht erstmals die effiziente Skalierung von Trolleybus-Batteriesystemen. Auftraggeber ist der langjährige Kunde Kiepe Electric. Die Auslieferung der Systeme startet zur Mitte dieses Jahres.

Ein Batteriesystem wird aus jeweils drei baugleichen Standardcontainern bestehen, die wiederum 12 Batteriemodule enthalten. Mit dem Standardcontainer hat Voltabox eine Lösung geschaffen, welche die Umstellung des Hilfsantriebs von Trolleybussen auf moderne Lithium-Ionen-Batteriesysteme deutlich erleichtert und somit den Substitutionsprozess der umweltbelastenden Diesel-Notstrom-Aggregate beschleunigt. Zuvor wurde diese Systemlösung in einem Pilotprojekt in zwei Trolleybussen im niederländischen Arnheim erfolgreich getestet. Im Rahmen des langfristig vereinbarten Projektvertrags hat Kiepe Electric 240 Standardcontainer bestellt, die in den Trolleybussen von vier Städten in der Schweiz und in Italien eingesetzt werden. Der Start der Serienproduktion steht unmittelbar bevor. Die Auslieferung wird planmäßig im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

Neben den 240 Standardcontainern, die Batteriemodule mit sehr langlebigen Zellen auf Basis von Lithiumtitanat (LTO) enthalten, liefert Voltabox auch die jeweils zugehörigen Klimatisierungssysteme für die Flüssigkühlung ...

