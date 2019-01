Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Aena vor Quartalszahlen aus dem europäischen Luftfahrtsektor von 124 auf 128 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Mit Blick auf die Flughafenbetreiber bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verkehrsentwicklung dürfte sich Richtung Sommer wohl verlangsamen./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0105046009