Das Baltic Hotel auf Usedom ist ab sofort das einzige TUI best FAMILY Hotel auf der Ostseeinsel. Speziell geschulte Betreuer gestalten im größten Hotel der Insel ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien: Die Aktivitäten finden an sechs Tagen in der Woche statt und richten sich an unterschiedliche Altersgruppen: Zum einen an die "Minis" - Kinder von drei bis sechs Jahren - und an die "Maxis" - Kids im Alter von sieben bis zwölf. Während die "Minis", begleitet von Animateuren, in den komplett neu gestalteten Spielräumen mit Kreativatelier aktiv werden, warten auf die "Maxis" Tüfteleien in der Forscherwerkstatt, spannende Rallyes und reichlich Action.



Ideal auch die Hotellage unmittelbar am Ostsee-Strand: Nur wenige Schritte genügen, und schon können die Kleinen am Meer Sandburgen bauen, Drachen steigen lassen oder einfach an der frischen Seeluft herumtoben. Badespaß garantiert der kostenfreie Zugang zur Therme. Hier lässt sich mit der ganzen Familie bei angenehmen 32 Grad Wassertemperatur plantschen. Auch das Seepferdchen-Abzeichen können Kids erwerben. Neu ist zudem der 500 Quadratmeter große Kinder- und Jugendbereich direkt im Baltic Hotel, der wetterunabhängige Aktivitäten ermöglicht.



Das Baltic Hotel liegt unmittelbar am 42 Kilometer langen Sandstrand Usedoms, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Die herausragende Lage, dazu der direkte und kostenfreie Zugang in die hoteleigene Bernsteintherme (Wassertemperatur 32 Grand, größter Hotelpool Usedoms) sowie die Bandbreite von Wellness und Fitness-Center über Restaurants und Fahrradverleih bilden für alle Altersklassen den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Spaziergänge oder entspannte Stunden im Strandkorb. Mit mehr als 300 Zimmern ist das Baltic Hotel das größte Haus der Insel und mit dem Gütesiegel best Family der TUI ausgezeichnet. www.baltichotel.de



