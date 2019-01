Hamburg (ots) -



Vor kurzem feierte Papst-Bruder Georg Ratzinger seinen 95. Geburtstag. NEUE POST hat dem römisch-katholischen Priester und Kirchenmusiker telefonisch zum Geburtstag gratuliert. Im Gespräch berichtet Georg Ratzinger von seinen Geschenken, seiner Gesundheit und der geplanten Reise nach Rom (EVT 30.01.).



Nach langer Krankheit, die den Gläubigen ziemlich schwächte, ist der Kirchenmusiker nun endlich wieder auf den Beinen: "Mir geht es gut, also altersgemäß gut. Ich hab mich erholt." Und so konnte Georg Ratzinger seinen Geburtstag richtig genießen. Womit er beschenkt wurde, verrät der 95-Jährige auch: "Drei Torten und Alkoholika habe ich geschenkt bekommen. Was will man mehr?" Ein Gespräch mit seinem Bruder Benedikt darf an solch einem Tag natürlich nicht fehlen: "Er hat heute Morgen in der Früh angerufen und wird es abends noch mal tun".



Was den römisch-katholischen Priester besonders glücklich macht, ist ein geplantes Treffen mit seinem Bruder: "Mein größtes Geschenk ist, dass wir uns im März wiedersehen werden. Ja, dann ist eine Reise nach Rom geplant."



