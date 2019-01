Der bisherige Geschäftsführer Frank Hoffmann verlässt RTL nach 28 Jahren. Der neue Chef war zuletzt Chief Operating Officer im Bereich Programme Affairs.

Wechsel an der Spitze von RTL: Jörg Graf übernimmt die Geschäftsführung des größten kommerziellen Fernsehsenders von Frank Hoffmann. Dieser verlasse nach insgesamt 28 Jahren die Mediengruppe RTL Deutschland "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen", teilte RTL am Mittwoch in Köln mit.

Sein Nachfolger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...