Der britische Unternehmerverband CBI hat sich "zutiefst frustriert" über die Entscheidung des Parlaments zu Nachverhandlungen über das Brexit-Abkommen gezeigt. "Der nicht enden wollende parlamentarische Prozess hinkt weiter voran, während die Auswirkungen der Vorbereitung für einen No-Deal-Brexit Fahrt aufnehmen", sagte CBI-Generaldirektorin Carolyn Fairbairn einer Mitteilung zufolge.

Das Parlament hatte sich am Dienstag mehrheitlich dafür ausgesprochen, das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren. Erwartet wird, dass Premierministerin Theresa May dafür in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen wird. Sie soll dort erreichen, dass die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Abkommen gestrichen und durch "alternative Regelungen" ersetzt wird. Die EU hat das jedoch bereits abgelehnt.

Noch am Mittwoch wurde mit einem Treffen Mays mit dem britischen Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn gerechnet. Corbyn hatte sich zu Gesprächen mit May bereiterklärt, nachdem sich das Parlament grundsätzlich gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen ausgesprochen hatte./cmy/DP/fba

AXC0127 2019-01-30/11:35