Die NFL-Saison erreicht ihren Höhepunkt! Am 3. Februar 2019 trifft der fünffache Champion New England Patriots im Super Bowl LIII auf die Los Angeles Rams. Ab 22:45 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, "Netman" Christoph "Icke" Dommisch sowie Reporter Max Zielke live aus dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner (bis 2015 bei den Indianapolis Colts) ist zum zweiten Mal nach 2015 als "ran"-Experte beim Super Bowl dabei. Werners Prognose: "Ich bin wirklich kein Patriots-Fan, aber das Erfolgs-Tandem Brady / Belichick wird sich den sechsten Ring abholen. Chance für die Rams: Druck gegen Brady aufbauen, damit er nicht zu seinem Kurzpassspiel kommt. Rams-Defensive-Tackle Aaron Donald könnte zur Schlüsselfigur werden."



Reif an Erfahrungen vs. wilde Jugend: Tom Brady steht mit den New England Patriots zum neunten Mal im Super Bowl, zum dritten Mal in Folge. Vor exakt 17 Jahren, am 3. Februar 2002, trafen die Patriots und die Rams (damals noch in St. Louis beheimatet) erstmals im Super Bowl aufeinander. Brady holte im zarten Quarterback-Alter von 24 seinen ersten von insgesamt fünf Titeln. Parallele zu Bradys Kontrahent Jared Goff, der ebenfalls 24 Jahre alt ist bei seiner Super-Bowl-Premiere am Sonntag.



Musikalische Super-Bowl-Highlights: Soul-Ikone Gladys Knight (74) singt die US-Hymne vor dem Kickoff. Maroon 5 mit Frontmann Adam Levine wird in diesem Jahr das Super-Bowl-Publikum in der dreißigminütigen Halftime Show entertainen.



Bereits am Samstag, 2. Februar 2019, gibt's in der "Road to Super Bowl" mit Patrick Esume, Björn Werner und Icke letzte News aus Atlanta ab 22:00 Uhr live auf ProSieben MAXX. Am Super-Sunday startet um 20:15 Uhr der 160-minütige "Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX. Moderator Carsten Spengemann und Roman Motzkus stimmen gemeinsam mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler und Rams-Fan Patrick Owomoyela ranNFLsüchtige auf die lange Football-Nacht ein: Super-Bowl-Ausblick, Rückblick auf die "Hot Week" mit Highlights vom Mediaday, Liveschalten nach Atlanta und zu den "ran"-Super-Bowl-Parties in Köln und Hamburg sowie BBQ im "ran"-Studio.



Im Livestream können die Football-Fans den Super Bowl und die Countdown-Show auf ran.de, der ran-App, auf den jeweiligen Senderseiten prosieben.de bzw. prosiebenmaxx.de sowie in den Sender-Apps verfolgen.



Super Bowl auf ran.de: Aktuelle Informationen und Clips rund um den Super Bowl finden Fans unter http://www.ran.de/us-sport/nfl. Social Media: @prosieben @ransport und @prosiebenmaxx twittern zum Super Bowl mit dem Hashtag ranSB53.



Eingefleischte Fans können ihr Sportwissen sogar zu Geld machen: Parallel zum Countdown findet ab ca. 22:00 Uhr im Livestream der Quiz-App "Quipp" ein "Super Bowl Special" statt. Nur wer alle zehn virtuellen Hürden in Form ausgewählter Football Fragen überwindet, der bekommt einen Anteil an der Gesamtprämie von 1.000 EUR. Besondere "Quipp"-Highlights diesmal: Ein Begrüßungsvideo von "Icke" und einige Antworten als Videobotschaften aus Atlanta.



Road to Super Bowl LIII:



Samstag, 2. Februar 2019



22:00 Uhr Road to Super Bowl - live aus Atlanta auf ProSieben MAXX



Sonntag, 3. Februar 2019



20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX



22:45 Uhr Super Bowl live auf ProSieben



