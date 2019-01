Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vivendi von 25,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwächeres Wirtschaftswachstum und diverse Unsicherheiten - Brexit, US-Government-Shutdown und mehr - seien für Aktien von Werbekonzernen nicht hilfreich, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er favorisiert vorsichtig defensive Werte mit Selbsthilfepotenzial wie Lagardere und Vivendi, die Konjunkturrisiken weniger stark ausgesetzt seien./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-01-30/11:41

ISIN: FR0000127771