Die Bilanzflut rollt derzeit über die Märkte in Deutschland und den USA hinweg. Aus dem DAX haben heute Siemens und Wirecard ihre Zahlen vorgelegt. Andreas Lipkow von Comdirect erklärt, warum die Aktien danach nicht in die Gänge kamen.



Bereits gestern Abend war Apple mit der Bilanzvorlage an der Reihe. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu. Lipkow hatte bereits im Vorfeld mit einer positiven Überraschung gerechnet. Zu den Verlierern der Woche gehören Nvidia und Caterpillar. Nvidia hatte die Märkte mit einer Umsatzwarnung geschockt, Caterpillar mit den Zahlen und dem Ausblick enttäuscht. Lipkow sieht hier zum Teil hausgemachte Probleme. Außerdem geht es im folgenden Video um den DAX, Gold, SAP, Siemens und die Deutsche Bank.