Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Aktie des Essens-Lieferdienstes habe sich in den vergangenen Monaten ungerechtfertigt schwach entwickelt, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngsten positiven Berichte des Unternehmens sollten das Vertrauen der Anleger aber stärken.mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A161408