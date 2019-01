Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach Zahlen und Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 228 US-Dollar belassen. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Geschäftsquartal der Kalifornier stimme Investoren zuversichtlich, dass die Risiken bezüglich der Absatzmengen für das iPhone in der aktuellen Bewertung nun größtenteils eingepreist seien, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus sollte sich nun wieder auf die Möglichkeiten im Service-Geschäft richten, das für Lichtblicke sorge./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 02:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 02:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-01-30/11:50

ISIN: US0378331005