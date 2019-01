Mönchengladbach (ots) -



Das in Mönchengladbach ansässige Unternehmen startet mit mailflatrate ein E-Mail-Marketing Tool, welches Unternehmen die Möglichkeit bietet, kinderleicht Newsletter zu erstellen und zu versenden.



mailflatrate ist DSGVO-konform und CSA-zertifiziert. Auch ohne technische Vorkenntnisse ist die Anwendung leicht verständlich. Der Nutzer wird Schritt für Schritt durch die Kampagnenerstellung geführt. Mithilfe des Drag & Drop Editors können individuelle Designs erstellt werden. Noch schneller geht es mit einer der über 100 kostenlosen Newsletter Vorlagen. Auf Grund des zertifizierten Servers kann mailflatrate seinen Kunden auch die beste Zustellrate für Newsletter gewährleisten.



"Für uns ist es wichtig, dass das Erstellen einer Kampagne einfach ist und der Nutzer nicht viel Zeit verliert.", so Anh Tu Ta, Geschäftsführer der Swiss Marketing Systems Germany GmbH. "Darüber hinaus können wir unseren Kunden einen direkten persönlichen Kontakt anbieten, da wir ein in Deutschland ansässiges Unternehmen sind. Wir sind per E-Mail, telefonisch und per Chat erreichbar - bieten aber auch Schulungen bei uns vor Ort an, um Interessierten die Materie des E-Mail-Marketings näher zu bringen."



Vor allem für Startups und Gründer bietet mailflatrate, durch die Generierung neuer Abonnenten über Webseitenformulare, eine gute Chance ihr Marketing voranzutreiben. Die Statistiken bieten eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen wie z. B. Öffnungs- und Klickrate. So lässt sich der Erfolg jeder Kampagne messen und mit bereits versendeten Kampagnen vergleichen. Zudem bietet mailflatrate ein kostenloses Wordpress-Plugin an, welches durch die Verknüpfung zur eigenen Webseite automatisch die Empfängerlisten hinsichtlich An- und Abmeldungen aktualisiert.



Über mailflatrate lassen sich bis zu 20.000 Mails jeden Monat kostenlos versenden. Wer mehr als 20.000 Mails versenden möchte, dem bietet mailflatrate verschiedene Preispakete an.



mailflatrate wird stetig weiterentwickelt. So soll es zukünftig auch einen Landingpage-Editor zur Erstellung von eigenen Landingpages und viele weitere Plugins geben. Durch Anklicken einer Werbeanzeige im Internet oder eines per E-Mail versendeten Links gelangen Interessenten auf die Landingpage. Mehr Infos unter www.mailflatrate.com.



Der Hauptsitz von Swiss Marketing Systems GmbH ist in Luzern in der Schweiz. Dort liegt der Fokus auf der Unternehmensberatung und der Unterstützung von Start-ups. Seit Anfang 2017 gibt es einen zweiten Standort in Mönchengladbach. Das Team beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit Web-Entwicklung, Online Marketing und Programmierung von Web-Applikationen.



https://swiss-marketing-systems.com/



