AGROB Immobilien AG: Verbessertes Jahresergebnis 2018 erwartet DGAP-Ad-hoc: AGROB Immobilien AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis AGROB Immobilien AG: Verbessertes Jahresergebnis 2018 erwartet 30.01.2019 / 12:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AGROB Immobilien AG Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Schlagwort: Vorläufiges Ergebnis Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der AGROB Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2018 wurde heute erkennbar, dass sich vorbehaltlich der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung durch den Aufsichtsrat ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. EUR 2,4 Mio. abzeichnet. Die zuletzt im Rahmen einer Zwischenmitteilung abgegebene Prognose lag in einer Bandbreite von EUR 1,8 Mio. bis EUR 2,0 Mio. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 wird - nach Durchführung der Abschlussprüfung durch den Abschlussprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats erfolgen. Die Veröffentlichung des endgültigen Jahresabschlusses 2018 erfolgt voraussichtlich am 27.03.2019. Ismaning, den 30.01.2019 Der Vorstand Kontakt: AGROB Immobilien AG, Achim Kern Tel.: +49(89) 996873-12 ISIN DE0005019004 (WKN 501 900) ISIN DE0005019038 (WKN 501 903) Notiert: Im regulierten Marktsegment der Börse München sowie über Freiverkehrsmakler an den Börsen Stuttgart und Hamburg. AGROB Immobilien AG Münchener Straße 101, 85737 Ismaning Tel. +49(89) 996873-0 Fax +49(89) 996873-32 eMail: verwaltung@agrob-ag.de Internet: www.agrob-ag.de Sitz der Gesellschaft: Ismaning - Registergericht München HRB 41185 30.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AGROB Immobilien AG Münchener Straße 101 85737 Ismaning Deutschland Telefon: 089-99 68 73 - 17 Fax: 089-99 68 73 - 32 E-Mail: verwaltung@agrob-ag.de Internet: www.agrob-ag.de ISIN: DE0005019004, DE0005019038 WKN: 501900, 501903 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 770947 30.01.2019 CET/CEST ISIN DE0005019004 DE0005019038 AXC0138 2019-01-30/12:09