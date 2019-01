Der Automobilzulieferer SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9) will eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro je Aktie vorschlagen. Somit ergibt sich beim derzeitigen Aktienkurs von 20,10 Euro eine aktuelle Dividendenrendite von 0,20 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 7. Mai 2019 in Heidenheim statt. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,50 Euro ausgeschüttet. Die geplante Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 8,6 Prozent. ...

