Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada hat jüngst zunächst von einer Leitzinsanhebung abgesehen, so die Analysten der Nord LB.Die Geldpolitiker in Ottawa sähen sich perspektivisch aber auch weiterhin unter Handlungsdruck. Das Leitzinsniveau in Kanada werde steigen müssen, um die Geldpolitik in die gewünschte Bahn zu bugsieren. Die Notenbanker würden den Ölpreis, den globalen Handelskonflikt und die Immobilienpreise in Kanada als maßgebliche Einflussfaktoren für ihre Entscheidungen benennen. Der jüngst rückläufige Preis für das schwarze Gold habe am aktuellen Rand für ein Zögern gesorgt. Die Bewegungen am Rohölmarkt seien eine Belastung für die Ökonomie des Landes gewesen. Der Preis der Sorte WTI sei im Dezember des vergangenen Jahres unter die Marke von 45 USD pro Barrel gefallen. Diese Entwicklung wirke sicherlich dämpfend auf das Wirtschaftswachstum in Kanada. Inzwischen würden sich aber wieder klare Tendenzen zu steigenden Ölpreisen zeigen. Bei WTI sei mittlerweile schon wieder die Marke von 55 USD pro Barrel ins Blickfeld der Marktteilnehmer gerückt. ...

