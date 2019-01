Bonn (www.anleihencheck.de) - Das U.S. Bureau of Economic Analysis hat gestern bekanntgegeben, dass sich auch nach dem vorläufigen Ende der Haushaltssperre die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten weiter verzögern werde, so die Analysten von Postbank Research.Zunächst müsse die Verfügbarkeit tausender Datenreihen geprüft werden, die zur Ermittlung der Konjunkturindikatoren erforderlich seien. Nach zahlreichen "Ausfällen" in den vergangenen Wochen seien hiervon heute die mit Spannung erwarteten US-BIP-Daten zum 4. Quartal betroffen. ...

