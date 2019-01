Das Analysehaus Warburg Research hat Schaeffler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 9 Euro gesenkt. Wegen des schwächelnden wirtschaftlichen Umfeldes dürfte sich der Druck auf die Margen des Autozulieferers fortsetzen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die harten Bedingungen für die Automobilindustrie und die zunehmende Bedeutung der Elektromobilität. Das vergrößere die Sorgen hinsichtlich des langfristigen Wachstums und des Profitabilitätspotenzials von Schaeffler./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 /08:15 Uhr / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-01-30/12:20

ISIN: DE000SHA0159