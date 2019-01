Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Regulatorische Veränderungen und Refinanzierungskosten seien für die Bankenbranche in den kommenden Jahren eine Herausforderung, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte besonders für die Deutsche Bank, woraus das neue Kursziel resultiere./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-01-30/12:27

ISIN: DE0005140008