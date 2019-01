Das Analysehaus Warburg Research hat Symrise nach dem Kapitalmarkttag in den USA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 86 Euro angehoben. Er habe nun einen neuen und überzeugenden Eindruck von der mittelfristigen Strategie des Vorstandes bekommen, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn das vierte Quartal 2018 für den Aromen- und Duftstoffe-Hersteller recht herausfordernd gewesen sein dürfte und der Margendruck sich fortgesetzt haben sollte, erwartet Schmidt für 2019 ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum und möglichem Rückwind von der Währungsseite./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-30/12:31

ISIN: DE000SYM9999