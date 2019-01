Hannover (www.aktiencheck.de) - Gestern hat das House of Commons in London über verschiedene Anträge zum Brexit abgestimmt, so die Analysten der NORD LB. Zunächst seien die Ansinnen einiger Abgeordneter gescheitert, noch einen Einfluss auf den Brexit-Prozess zu nehmen. Zwei wichtige Anträge von Parlamentariern seien dann allerdings angenommen worden. ...

