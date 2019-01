Während der Jahreswechsel noch von einer deutlichen Erholung in der Aktie des US-Ölkonzerns geprägt war, kühlte der Aufwärtsdrang in den letzten Handelstagen erheblich ab. Hierbei kristallisierte sich eine vergleichsweise enge Handelsspanne heraus. Die zögerliche Bewegung der letzten Zeit könnte ein Indiz dafür sein, dass ein kräftigerer Impuls in Vorbereitung ist… Die (bange) Frage: In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...