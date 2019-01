Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Fraport nach Investorenveranstaltungen in Nordamerika von 75 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mittelfristig sei die Aktie des Flughafenbetreibers nun besser einschätzbar, schrieb Analystin Samantha Jeary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sorgten sie zahlreiche Aspekte, etwa die noch ausstehende Einigung mit der Lufthansa und die operativen Probleme am Frankfurter Flughafen./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 07:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 07:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-01-30/12:41

ISIN: DE0005773303