Medizinstudenten in Deutschland erwarten im Schnitt ein künftiges Einkommen von mehr als 6300 Euro netto im Monat als Land- oder Stadtarzt. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung am Mittwoch in Berlin präsentierte. Für den Fall einer künftigen Anstellung als angestellter Facharzt gehen die Studierenden im Schnitt von einem "angemessenen Monatsnettoeinkommen" von knapp 5000 Euro aus.

95 Prozent der Befragten nannten zudem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als entscheidenden Faktor für die Wahl ihres späteren Arbeitsplatzes. In eigener Praxis wären gerne 53,5 Prozent tätig. Der Trend geht laut der Umfrage dabei zur Gemeinschaftspraxis: Dies ist für 50,6 Prozent die bevorzugte Form der Niederlassung, eine Einzelpraxis ziehen 4,7 Prozent vor. Mehr als zwei von fünf Studenten können sich beides vorstellen.

Die Allgemeinmedizin und damit eine spätere hausärztliche Tätigkeit haben an Attraktivität gewonnen. 42,5 Prozent der Befragten können sich demnach eine Niederlassung als Hausärztin oder Hausarzt vorstellen.

KBV-Chef Andreas Gassen sagte: "Wichtig für junge Ärztinnen und Ärzte ist und bleibt der Wunsch nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf." Arbeitszeiten sollen idealerweise geregelt, aber gleichzeitig flexibel sein./bw/DP/fba

