Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Online-Essenslieferdienst dürfte vor einem weiteren Jahr starken Umsatzwachstums stehen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei noch immer günstiger als die Wettbewerber bewertet, wobei sich der Bewertungsabstand angesichts des Wachstums und steigender Margen verringern sollte./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 06:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-01-30/12:59

ISIN: DE000A161408