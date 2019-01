Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Sollte der kalifornische Gesetzesvorstoß zur Deckelung der Vergütung von Behandlungen bestimmter Privatpatienten durchkommen, dürfte das Ergebnis je Aktie des Dialyseanbieters mit weniger als einem Prozent belastet werden, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn betroffen seien nur rund 200 Patienten, die von karitativen Organisationen Zuschüsse zu ihren privaten Versicherungen erhielten. Der Experte hält es auch für wenig wahrscheinlich, dass andere US-Bundesstaaten nachzögen./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-01-30/12:59

ISIN: DE0005785802