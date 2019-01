Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein Gesetzesvorhaben des Bundesstaates Kalifornien, mit dem die Vergütung von Dialysepatienten, die Beihilfen durch karitative Organisationen erhielten, künftig auf dem Niveau der staatlichen Medicare-Programme gedeckelt werden sollten. Zwar dürfte dieses Vorhaben die Gewinne der Branche begrenzen, doch habe FMC bereits auf das geringe Ausmaß der Ergebnisbelastung hingewiesen. Auch die Nachahmungsgefahr in anderen Staaten sei begrenzt./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

