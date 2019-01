Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche angesichts der Endes zweier Alzheimer-Studien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 253 Franken belassen. Der Markt habe angesichts des sehr risikoreichen Projekts ohnehin nur sehr wenig eingepreist, schrieb Analyst Jack Scannell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch rechnete der Experte mit einer negativen Kursreaktion. Grundsätzlich sorge der Misserfolg von Roche und die anderer Konzerne dafür, die These von der Rolle des degenerierten Proteins Beta-Amyloid als Ursache von Alzheimer weiter anzuzweifeln./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-01-30/13:01

ISIN: CH0012032048