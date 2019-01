Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Societe Generale (SocGen) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die 2020er-Ziele der französischen Banken BNP Paribas und SocGen halte sie inzwischen für nicht mehr erreichbar, sodass es nun umso wichtiger sei, dass die Institute einen glaubhaften Plan vorlegten, wie es wieder besser werden könne, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. BNP and SocGen seien nicht dafür bekannt, ihren Kurs zu ändern. Bei BNP sehe sie gleichwohl mehr Spielraum dafür./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-01-30/13:01

ISIN: FR0000130809