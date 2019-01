BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will bis zur Sommerpause die versprochene steuerliche Forschungsförderung auf den Weg zu bringen. Das kündigte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts in Berlin an. "Die steuerliche Forschungsförderung kommt. (...) Wir ziehen damit gleich mit vielen europäischen Ländern", sagte der CDU-Minister.

Unternehmen sollen dann künftig Ausgaben für Forschung und Entwicklung von der Steuerlast abziehen können. Laut Altmaier sollen sie schon im zweiten Halbjahr getätigte Aufwendungen beim Fiskus anrechnen lassen können. CDU/CSU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf das Instrument geeinigt, um die Forschung in der Wirtschaft zu stärken. Im Gespräch war seinerzeit, die Unternehmen um anderthalb Milliarden Euro entlasten. Die Regierung erfüllt damit eine lange gehegte Forderung der Wirtschaft.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2019 06:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.