Hannover (www.anleihencheck.de) - In der Beobachtungsperiode war der SSA-Primärmarkt in allen Untersegmenten durchaus aktiv, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Den Anfang bei den EUR-Benchmarktransaktionen habe das Bundesland Bremen (ISIN DE000A2G8W40/ WKN A2G8W4) gemacht. Der Stadtstaat habe EUR 800 Mio. über 15 Jahre zu ms +10 Bp begeben. Das Orderbuch habe ausreichende EUR 1,1 Mrd. betragen. Die Guidance habe ebenfalls bei ms +10 Bp gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...