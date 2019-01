Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Takeaway.com auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Unter den von ihr beobachteten Essenslieferdiensten sei Takeaway.com wohl das einzige Unternehmen, das in diesem Jahr sowohl eine Umsatzsteigerung von mehr als 15 Prozent als auch Margenverbesserungen erzielen werde, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-01-30/13:18

ISIN: NL0012015705