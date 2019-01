Während der ATX nach wie vor knapp unter 3000 verharrt (vielleicht geht sich das morgen zum Ultimo ja noch aus), haben wir den ersten Roadshow-Termin für 2019 in Planung. Es geht um den 18.3. in einer lässigen neuen Location in unserem Wiener Heimatbezirk Alsergrund. Sehr willkommen wären am 18.3. Zertifikate-Emittenten, der Branche gehts nicht schlecht. Heute sind Zahlen zu 2018 gekommen: Der österreichische Zertifikatemarkt zeigte im schwierigen Börsenjahr 2018 jedenfalls Stärke und konnte in nahezu allen wichtigen Kennzahlen zum Teil deutlich wachsen. Während der ATX im Jahresverlauf um rund 20 Prozent an Wert nachgab und das Zinsniveau nahe der Nulllinie verharrte, stieg der Open Interest (Gesamtmarktvolumen) des österreichischen ...

