DGAP-Media / 2019-01-30 / 13:00 *BOND MAGAZINE zeichnet SOWITEC als "Best Issuer Green SME Bonds 2018" aus* Sonnenbühl, 30. Januar 2019 - Das BOND MAGAZINE hat SOWITEC als "Best Issuer Green SME Bonds 2018" ausgezeichnet. Ein wesentliches Kriterium für die Auszeichnung von SOWITEC waren, neben der guten Performance der Anleihe, auch die hervorragenden Kennzahlen des Unternehmens, die ein langfristig sinnvolles Investment aus der Sicht des Anlegers erwarten lassen. Die BOND MAGAZINE Awards wurden bereits zum achten Mal vergeben. Die SOWITEC Anleihe 2018/2023 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Zinskupon von 6,75 % p.a. notiert seit dem 8. November 2018 im Open Market. Bis heute wurden bereits 8,25 Mio. Euro gezeichnet. "Die Auszeichnung des BOND MAGAZINE ist ein großartiger Erfolg für SOWITEC. Wir sind mit der bisherigen Performance der Anleihe außerordentlich zufrieden. Der Award gibt uns zusätzlichen Rückenwind und zeigt, dass wir mit unserer Anleihe und unseren Unternehmenskennzahlen eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit anbieten", so Frank Hummel, CEO von SOWITEC. Zum Download der aktuellen Ausgabe des BOND MAGAZINE: https://www.fixed-income.org/fileadmin/pdf/BOND_MAGAZINE_126.pdf [1] Über SOWITEC: Als einer der global führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 14 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit fast 200 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Fast 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit über 2.700 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb oder im Bau. www.sowitec.com Ansprechpartner: Andreas Wagner Corporate Communications Telefon: 07128 38 08-503 andreas.wagner@sowitec.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SoWiTec group GmbH 2019-01-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SoWiTec group GmbH Löherstraße 24 72820 Sonnenbühl Deutschland Telefon: +49 (0) 7128 3808-0 Fax: +49 (0) 7128 3808-38 E-Mail: info@sowitec.com Internet: www.sowitec.com ISIN: DE000A2NBZ21 WKN: A2NBZ2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 770971 2019-01-30 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6c21a9eecad062bef291c0e84f30ad78&application_id=770971&site_id=vwd&application_name=news

