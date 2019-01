Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf und in dieser Woche stehen die Tech-Werte im Fokus! Apple konnte die Anleger am Dienstagabend bereits überzeugen - können Microsoft, Facebook und Amazon dies auch? Welche Rolle spielt der Brexit und warum sind die Anleger am Aktienmarkt aktuell eher zurückhaltend? Aktuelle Einschätzungen von Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect, bei Börse Stuttgart TV.