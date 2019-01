NetEase Games, die Sparte für Online-Spiele der NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES), die zu den größten Internetunternehmen Chinas gehört, hat heute den Kauf einer Minderheitsbeteiligung an der Quantic Dream S.A. bekanntgegeben, durch den die Entwicklung und Verbreitung globaler Online-Spiele weiter vorangetrieben werden soll.

Quantic Dream wird unter der Führung der Branchenveteranen David Cage und Guillaume de Fondaumière weiterhin unabhängig agieren. Quantic Dream definiert und führt den Bereich der interaktiven, auf einer erzählten Geschichte beruhenden Spiele, die ein kreatives Spielgenre darstellen. Dieses Studio der AAA-Kategorie kann auf 22 Jahre Erfahrung verweisen und hat in der Zeit mehrere Blockbuster von Welterfolg, wie beispielsweise Heavy Rain und Detroit: Become Human, herausgebrachtDiese strategische Investition zielt darauf ab, das Studio bei seiner Entwicklung zu einem globalen, Multi-Franchise-Entertainment-Unternehmen zu unterstützen und neue Technologien und Spiele für die Zukunft zu entwickeln.

"Unser Schwerpunkt auf unternehmenseigene Entwicklung ist ein Grund, warum wir konstant nach Partnern suchen, die uns in der Entwicklung und Schaffung der nächsten Spielegeneration ergänzen", erklärte Ethan Wang, VP der NetEase, Inc. "Die herausragende Position von Quantic Dream in Bezug auf das interaktive Geschichtenerzählen und dessen unschätzbare Expertise, die das Ergebnis der Arbeit von Jahrzehnten sind, sind genau das, nach dem wir gesucht haben. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Quantic Dream und hoffen, für Spieler überall auf der Welt unglaubliche Spiele zu erschaffen."

"Die Spieleindustrie wird in den kommenden eine weitreichende Evolution erleben: neue Hardware, die auf den Markt kommen wird, neue Geschäftsmodelle, die es auszuprobieren gilt, und neuen Spielweisen, die zu erfinden sind", sagte David Cage, CEO und Creative Director von Quantic Dream. "Wir möchten, dass Quantic Dream in dieser spannenden Zukunft eine Schlüsselrolle spielen wird. Und die Tatsache, dass NetEase als ein strategischer Partner an unserer Seite steht, erlaubt es uns, unsere strategische Vision zu erweitern und das volle Potential des Unternehmens zum Tragen zu bringen. NetEase hat verstanden, worum es Quantic geht, denn sie teilen unsere Leidenschaft für hochwertige Spiele und unsere ambitionierten Pläne für das Studio."

"Uns hat die Vision von NetEase, dessen Beharren auf Qualität und Innovation, sowie seine beeindruckenden bisherigen Projekte und das dortige Know-how bei der Schaffung und der Betreibung einiger den beliebtesten Spiele auf diesem Planeten beeindruckt", fuhr Guillaume de Fondaumière, Co-CEO von Quantic Dream, fort. "Die Partnerschaft mit NetEase wird für unser Studio neue Möglichkeiten eröffnen und unsere Position als Vorreiter und Innovatoren stärken."

NetEase Games ist die Onlinespiele-Sparte von NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES), die einige der populärsten PC-Client- und mobilen Spiele Chinas entwickelt und betreibt. Als einer der weltgrößten Schöpfer von hochwertigen Onlinespielinhalten unternimmt NetEase Games erhebliche Anstrengungen zur Förderung des Wachstums innovativer Studios überall auf der Welt und für den gleichzeitigen Aufbau einer internationalen Präsenz. In Ergänzung zu seinen eigenständig entwickelten Spielen und Forschung und Entwicklungskapazitäten der Spitzenklasse unterhält NetEase Games Partnerschaften mit anderen Branchenführern, wie beispielsweise Blizzard Entertainment, Mojang AB (einer Tochtergesellschaft von Microsoft) und anderen globalen Spielentwicklern, um einige der beliebtesten internationalen Onlinespiele auf den chinesischen Markt zu bringen.

Quantic Dream ist ein französisches Videospielstudio, das weltweit führend im Bereich des interaktiven Geschichtenerzählens ist. David Cage gründet Quantic Dream vor 22 Jahren mit dem Ziel, AAA-Spiele, die auf Emotionen und interaktivem Geschichtenerzählen beruhen, zu erschaffen, und das Unternehmen steht seitdem an erster Stelle in Bezug auf Innovation für das Narrativ und die Popularisierung des Genres der entscheidungsabhängigen Geschichten. Das Studio, das während der letzten 12 Jahre exklusiv mit Sony zusammengearbeitet hat, schuf solche denkwürdigen Spiele wie Fahrenheit (Indigo Prophecy in Nordamerika), Heavy Rain, Beyond: Two Souls, sowie vor Kurzem Detroit: Become Human. An den Titeln des Unternehmens, mit denen das Medium selber neu definiert wurde, haben weltbekannte Künstler und Entertainer wie David Bowie, Ellen Page, Willem Dafoe, Hans Zimmer und Jesse Williams mitgewirkt. Quantic Dream hat seit seiner Gründung mit Unterstützung von Millionen an Spielern weltweit proprietäre Technologien und Originalfranchises entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.quanticdream.com.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in ihrem Wesen zukunftsgerichtet sind. Diese Aussagen werden gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gegeben. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie beispielsweise "wird", "erwartet", "voraussieht", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "einschätzt" und ähnlichen Ausdrucksweisen erkennen. Die Richtigkeit dieser Aussagen kann durch eine Reihe von Geschäftsrisiken und Unwägbarkeiten beeinflusst werden, in deren Konsequenz die tatsächlichen Ergebnisse sich erheblich von den Vorhersagen oder Prognosen einschließlich der Risiken unterscheiden können, dass der Markt für PC-Client- und mobile Spiele sich in China und weiteren Ländern, in denen NetEase Games geschäftlich aktiv ist, nicht so schnell, wie erwartet oder überhaupt nicht wächst und dass die Investitionen und Partnerschaften von NetEase Games keine angemessenen Renditen generieren werden. Weitere Risiken dieser Art sind die Auswirkungen staatlicher Regulierung, der Wettbewerb im Online-Spielemarkt und die Risiken, die die NetEase, Inc. in ihren an die Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen auflistet. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetEase, Inc. keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

