Die Investmentbank Oddo BHF hat SAP nach Zahlen und Ausblick von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 121 auf 98 Euro gekürzt. Der Softwarekonzern habe im vierten Quartal nicht so gut abgeschnitten, wie es womöglich den Anschein habe, schrieb Analyst Nicolas David in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die 2019er-Ziele bezeichnete er als zufriedenstellend, allerdings enttäusche die Prognose für den freien Barmittelzufluss. David kappte seine Schätzungen für 2019 und 2020 deutlich und geht nun nicht mehr davon aus, dass die Aktie im Vergleich zum Sektor aufwerten wird./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 09:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007164600