Zürich (ots) - Die Schweizer Kader Organisation SKO hat 2018 ihr

125-jähriges Bestehen gefeiert. Statt auf 125 Jahre zurückzuschauen,

wagt sie den Blick in die Zukunft der Führung in der Schweiz. Das

Jubiläumsprojekt «Leadership - the Swiss Way» mit einer Portraitserie

von 24 bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft,

Politik, Gesellschaft, Kultur und Sport, zeigt auf, was Schweizer

Führung ausmacht und welche Führungsqualitäten es braucht, um die

Schweiz auch in Zukunft als erfolgreiches Land zu positionieren. Die

Ergebnisse sprechen für sich, Schweizer Führungskräfte müssen sich

neue Kompetenzen aneignen.



Auf der Basis der Erkenntnisse aus den Aussagen der porträtierten

Führungspersönlichkeiten lancierte die Kalaidos Fachhochschule in

Zusammenarbeit mit der SKO eine Umfrage darüber, was die Führung in

der Schweiz von derjenigen im Ausland unterscheidet.



Die Qualitäten der Führungsarbeit in der Schweiz können in die 6

Schlüsselkategorien Demokratie, Offenheit, auf Augenhöhe, Vertrauen,

Bescheidenheit und Qualität zusammengefasst werden.



Gemäss den Antwortenden neigen die Schweizer Führungskräfte im

internationalen Vergleich deutlich dazu, Aus- und Weiterbildung zu

fördern, ihre Mitarbeitenden bei Entscheidungen einzubeziehen und

Verantwortung zu übertragen, während Distanz und «sich positiv

darstellen» im Vergleich zum Ausland bei Führungskräften in der

Schweiz schwach ausgeprägt sind.



In den Portraits der 24 Persönlichkeiten kam einige Male zum

Ausdruck, dass es der Schweiz an Risikobereitschaft mangelt und die

gemeinsame Verantwortung für den Erfolg am Bröckeln ist. Führung in

der Zukunft in der Schweiz heisst deshalb nicht nur, sich neue

Kompetenzen, wie Risikobereitschaft und Begeisterungsfähigkeit

anzueignen. Es geht auch darum, Bewährtes, das die Schweiz

zusammenhält, zu erkennen und zu erneuern.



Eine Diskussion über «gute» Führung in der Schweiz ist notwendig.



Die Schweizer Kader Organisation SKO vertritt die

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen der

Führungskräfte in der Schweiz. Sie versteht sich als Kompetenzzentrum

für Führungskräfte aller Branchen und offeriert ihren Mitgliedern

zahlreiche Angebote in den Bereichen Weiterbildung, KarriereService,

Rechtsberatung und Gesundheitsmanagement. Die Mitglieder erhalten

Zugang zu einem wertvollen nationalen und regionalen Kontakt- und

Beziehungsnetzwerk. Die SKO hat Tradition und Gewicht: 1893 als

«Schweizerischer Werkmeister-Verband» gegründet, zählt sie heute rund

11'000 Mitglieder. Der Verband ist gesamtschweizerisch tätig und

parteipolitisch unabhängig.



