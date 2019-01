Geringere Steuern und glänzende Geschäfte mit Verkehrsflugzeugen haben dem weltgrößten Flugzeugbauer Boeing 2018 ein überraschend dickes Gewinnplus beschert. Für das neue Jahr nimmt sich das Management um Konzernchef Dennis Muilenburg noch deutlich mehr vor, wie der Airbus-Rivale aus den USA am Mittwoch in Chicago mitteilte. Die Zahl der ausgelieferten Verkehrsflugzeuge will er von zuletzt 806 Maschinen auf 895 bis 905 Jets steigern. Umsatz und Gewinn sollen kräftig wachsen.

Im abgelaufenen Jahr kletterte Boeings Umsatz um acht Prozent auf 101,1 Milliarden US-Dollar (88,4 Mrd Euro) nach oben. Der Überschuss stieg um fast ein Viertel auf fast 10,5 Milliarden Dollar und übertraf damit klar die Erwartungen von Analysten. Für 2019 peilt Muilenburg einen Umsatz von 109,5 bis 111,5 Milliarden Dollar an. Der Gewinn je Aktie soll von zuletzt 17,85 Dollar auf 21,90 bis 22,10 Dollar zulegen. Auch hier hatten Analysten deutlich weniger auf dem Zettel. Boeing-Aktien legten vor Börsenstart in den USA kräftig zu./stw/jha/

