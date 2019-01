Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carrefour nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Auch wenn die Margen des Supermarktbetreibers in diesem Jahr die Talsohle durchschritten und in den nächsten zwei Jahren mit deutlichem Gewinnwachstum je Aktie gerechnet werden könne, sei er noch nicht davon überzeugt, bereits jetzt die Trendwende auszurufen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es könnten sich bessere Einstiegsgelegenheiten ergeben./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-01-30/14:12

ISIN: FR0000120172