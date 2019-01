Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Henkel nach den jüngst sehr kräftigen Verlusten von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 88 Euro gesenkt. Der Konsumgüterkonzern habe den Markt am 21. Januar mit seinem gedämpften Ausblick auf 2019 und den geplanten "Wachstumsinvestitionen" geschockt, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte nun seine Schätzungen noch etwas deutlicher, hält zugleich aber die erfolgte Marktreaktion für übertrieben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006048432

AXC0190 2019-01-30/14:20