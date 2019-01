Eine Besonderheit bietet SMT SCHARF. Deutschland steigt aus der Kohle aus, andere bauen die Kohle aus. Die 120 größten Versorger der Welt haben aktuell rd. 1.400 neue Kraftwerke in 59 Ländern in Planung. Das entspricht rd. einem Drittel der aktuellen Kapazitäten. SMT SCHARF ist Weltmarktführer für sog. Einschienenhängebahnen in Kohlebergwerken mit über einem Drittel Marktanteil. Eine echte Spezialität eben. Die Perspektiven stehen gut und das Management glänzt aktuell durch viele Insiderkäufe. KGV um die 12 bei kerngesunder Bilanz. Dem kann man limitiert folgen.



